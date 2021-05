Preso suspeito de simular assalto e esfaquear ex-companheira em parada de ônibus em Porto Alegre

Nas imagens é possível perceber que a mulher tentou se defender do agressor, e ela o reconheceu durante o ato. Dois homens, que desceram de um ônibus na parada, tentaram ajudar a mulher. Depois que o homem fugiu, um deles ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quem atendeu a ligação do Samu foi a irmã da vítima de agressão, que trabalha no serviço de atendimento. Além de acionar o socorro, ela depôs na Polícia Civil dizendo que o homem vinha ameaçando a irmã para não pagar pensão alimentícia aos filhos do casal.

A equipe volante do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), coordenada pelo Delegado Leandro Bodóia, gravou o depoimento da mulher e de testemunhas, que apontaram a autoria e a motivação da tentativa de feminicídio.

Após investigações, a equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre (Deam) realizou a prisão do suspeito com o apoio da equipe da Delegacia de Polícia de Pinhal.

Um faca, possivelmente utilizada para cometer o crime, foi apreendida.

De acordo com a delegada Marina Dillenburg, o suspeito foi reconhecido por uma das testemunhas que ajudou a socorrer a mulher.

O agressor tinha antecedentes por lesão corporal, ameaça, perturbação da tranquilidade, todos dentro da Lei Maria da Penha, e não tinha medida protetiva de urgência em vigor.