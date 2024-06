Prestação de serviços impulsiona movimento do Brique da Praça

Mais uma edição do Brique na Praça ocorreu neste sábado, dia 8 de junho, na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete. O evento foi marcado por um clima agradável, convidativo para um passeio entre as alamedas do local.

Para enriquecer o movimento, diversas ações descentralizadas das Secretarias do Município foram realizadas. Entre elas, destacam-se a Escolinha de Trânsito, coordenada pelo Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Uillian Rodolfo Almeida e o Guarda Municipal Marcelo Nunes, e a Unidade Móvel de Vacinação contra a Covid-19 e a Influenza, com a presença da equipe da Secretaria de Saúde, liderada pela secretária Nidiele Benevides, e da Secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi. Durante o evento, também ocorreu o recolhimento de eletrônicos, blisters e tampinhas.

As ações das secretarias estenderam-se até o meio-dia. O Prefeito Márcio Amaral e o vice Jesse Trindade marcaram presença no local e conversaram com a população. Além disso, houve uma apresentação da escola Voz e Melodia, com performances iniciais dos alunos seguidas pelos professores.

O evento destacou a diversidade e a qualidade dos produtos oferecidos pelos artesãos e expositores da cidade, reforçando a riqueza e as oportunidades presentes no Brique na Praça.