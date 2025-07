Preta Gil foi namorada de jornalista alegretense

A notícia abalou o país, e também comoveu uma família de Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Isso porque, no início dos anos 2000, Preta Gil viveu um relacionamento com o alegretense Felipe Suhre, na época estudante de Jornalismo e estagiário de televisão no Rio de Janeiro. Felipe, que anos depois se consolidou como jornalista, repórter e apresentador de TV, foi apontado pela própria cantora como um parceiro importante em sua trajetória.

Conforme reportagem da revista Caras, publicada em 2007, o casal mantinha uma relação próxima, embora discreta. Durante o show da banda Juliette and The Licks, no Tim Festival, realizado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, os dois trocaram beijos e carinhos, sendo fotografados pela imprensa de celebridades.

“Eu e Felipe nunca nos separamos. A gente se gosta e, quando nós ficamos, é ótimo. Mas, se estamos namorando, essa é uma conversa com o meu terapeuta”, disse Preta Gil na época à revista, demonstrando a leveza com que conduzia o relacionamento, em meio a uma rotina intensa de trabalho. Na ocasião, a artista gravava a novela Caminhos do Coração, da Record, interpretando a vilã Helga, e conciliava as gravações com shows de seu álbum Preta e a dedicação ao filho Francisco, então com 12 anos.

Em clima bem-humorado, Preta foi fotografada usando uma camiseta estampada com o rosto de Rita Lee e, nas costas, a faixa “Miss Brasil 3000”. Rindo, declarou à imprensa: “Quem sabe a gente um dia não chega lá?”.

Felipe Suhre, natural de Alegrete, sempre manteve forte vínculo com a cidade e familiares locais, que nesta segunda-feira expressaram pesar pela morte da artista. Preta Gil deixa um legado de representatividade, irreverência e força, tendo sido referência para milhares de brasileiros como mulher negra, artista plural e ativista de pautas sociais, raciais e feministas.

O corpo da cantora será velado e sepultado no Brasil, conforme informações preliminares divulgadas por sua assessoria de imprensa. Ela deixa o filho Francisco, familiares, amigos, fãs e uma trajetória de coragem e arte que ultrapassou gerações.