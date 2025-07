Pretto Refatti e Lorenzo vencem etapa no Paraná e lideram brasileiro de velocross

Nos dias 5 e 6 de julho de 2025, o município de Campina Grande do Sul, no estado do Paraná, foi sede da 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross, um dos principais eventos do motociclismo off-road nacional. A competição realizada na tradicional pista Crozetta Park Cross, com uma excelente estrutura esteve a altura dos principais nomes do esporte nacional. O evento integrou o calendário oficial do Campeonato Paranaense de Velocross, realizando a 3ª etapa do campeonato estadual.

Três pilotos de Alegrete estiveram na disputa em terras paranaenses. Na VX50, para motos importadas, Pretto Refatti, mostrou que é um dos melhores pilotos do Brasil. Ele venceu a etapa em Campina Grande do Sul e com o vice em Tapejara na abertura do brasileiro, é o líder do campeonato.

Outro destaque, coube ao piloto alegretense Lorenzo Power Monego, o guri acelerou forte na VX Júnior e ganhou a prova. Com a segunda posição obtida em Tapejara é o líder na Júnior Especial do Campeonato Brasileiro de Velocross.

Na VX45 para motos nacionais, o piloto Veldon Lucas finalizou na sexta posição. Melhorou o desempenho em relação a Tapejara. Em Campina Grande do Sul, Veldon conseguiu ficar entre os seis melhores da categoria no Brasil.

Agora os pilotos voltam a competir pela 3ª etapa do brasileiro de velocross em agosto na cidade de Piên, também no Paraná.