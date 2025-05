Pretto Refatti vence no Gaúcho de Velocross em Ciríaco, com mais alegretenses no pódio

Ciríaco foi o cenário, de disputas da 2ª etapa do Campeonato Gaúcho Sportbay de Velocross 2025. Mesmo com o tempo instável, marcado por chuva e temperaturas baixas, o clima foi de pura adrenalina no Parque Municipal de Rodeios. Pilotos e equipes desafiaram as condições adversas e mostraram que, quando o assunto é paixão pelo esporte, o Velocross fala mais alto.

Destaque para a garra dos jovens talentos, que mesmo sob chuva mantiveram um ritmo forte, e também para os veteranos, que mostraram experiência e técnica nas curvas difíceis do traçado. O ronco dos motores ecoou pelo parque durante todo o dia de sábado e no domingo chuvoso, anunciando que o campeonato está longe de ter um favorito claro: cada etapa traz novas surpresas e emoções.

Destaque para os pilotos de Alegrete em Ciríaco. Pretto Refatti literalmente comeu barro e venceu na VX 50 Especial, cruzou a linha de chegada soberano e arrematou o título da etapa. Refatti alinhou também na VX 45 Especial, e finalizou na 3ª posição, um baita resultado do piloto de Alegrete.

VX 50 Especial VX 45 Especial

Lorenzo Power Monego, largou com muita lama também. Na categoria Júnior Nacional Lorenzo largou na frente abaixo de muita chuva e numa investida do segundo colocado, o piloto alegretense acabou se enroscando com o adversário e o pedal da marcha entortou, impossibilitando a troca de marcha, mas mesmo assim finalizou a corrida na 6ª posição. Lorenzo conseguiu alinhar na Júnior Importada e fez uma corrida impecável perdendo a primeira colocação nos detalhes.

Vice-campeão na categoria júnior para motos importadas. Ele agradece o carinho da família que acompanhou durante as provas e incentiva ele no esporte. O jovem piloto tem apoio da Joel Motos; AABB Alegrete; Maycon Rotta e Quebra Cava RS.

O piloto alegretense Veldon Lucas trouxe o 3º lugar na categoria VX 45 Nacional, numa prova dificílima por conta do nível técnico e dificuldade de controlar a moto na pista embarrada.

Outro bom desempenho dos alegretenses, ficou por conta de Enzo Schimiddel, ele terminou em 4º colocado na categoria Júnior e optou em não alinhar nas categorias VX1 e VX2 importadas.

Fotos: Gustavo Sebold