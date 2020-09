Prevenção: veículos do CFC passam por rigoroso processo de desinsetização

Compartilhe









Os veículos do CFC e as dependências da empresa em Alegrete, passaram por um processo de desinsetização, desratização e sanitização. Uma empresa especializada da cidade de São Leopoldo foi contratada para realizar o serviço no último dia 17.

A frota de 15 carros, 6 motos, 1 ônibus e 1 carreta passaram pelo processo que utiliza a sanitização, em modo de combater a proliferação do coronavírus, bactérias, ácaros e fungos.

Com uma estrutura moderna e equipe técnica especializada o processo foi 100% concluído e oferecendo a todos a segurança devida.

Segundo informações, a sanitização de ambientes utiliza tecnologia desenvolvida para a proteção da saúde trazendo mais qualidade de vida. Os agentes bactericidas, fungicida e acaricida tornam o ambiente e suas superfícies livres da ameaça invisível do cotidiano.

A tecnologia e produtos utilizados na sanitização de ambientes não geram resíduos, não mancha superfícies e não causa qualquer tipo de alergia. O CFC segue cumprindo os protocolos de prevenção ao coronavírus. Além dos cuidados a cada aula prática, a frota passou por um processo que garante mais higienização na frota.

“Com a aplicação do produto estamos garantindo a sanidade de locais fechados reduzindo a probabilidade de contaminação de doenças causadas por micro-organismos invisíveis aos olhos. É essencial para nossos serviços que tem grande movimentação de pessoas”, comenta Roberto Pradel, diretor do CFC Alegrete.

