Previsão de 40ºC e pouca chuva nos próximos três dias em Alegrete

Uma área de baixa pressão atmosférica associada ao vento que vem do interior do continente deve provocar pancadas isoladas de chuva, durante a tarde, no Noroeste, no Norte e na Serra não serão registrados grandes acumulados.

A temperatura mínima do RS, 11°C, foi em Coronel Pilar, na Serra. Os termômetros de Quevedos e de Pinhal Grande, ambas na Região Central devem registra 41°C, ao longo do dia.

Em Alegrete, a variação térmica fica entre 21°C e 40°C. De acordo com a Climatempo, a umidade relativa do ar oscila entre 15% a 54% , índice considerado de atenção por oferecer riscos à saúde. Recomenda-se evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h, além de permanecer em locais protegidos do sol e consumir bastante água.

Na sexta-feira (31), a temperatura será idêntica a quinta com situação extrema dos raios UV e atenção para ressecamento da pele e proliferação de mosquitos.

Para o primeiro dia do ano, a previsão é de pancadas de chuva à noite (4mm). Já no domingo (2), a máxima deve alcançar os 40ºC novamente em Alegrete.

Foto: Eduardo Silveira