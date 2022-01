Previsão de chuva nesta terça-feira em Alegrete

A terça-feira (4) terá chuva em forma de pancadas isoladas em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Isso ocorre por conta de uma frente fria que avança pelo Estado.

O dia terá tempo instável, com pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Em Alegrete, os termômetros variam de 22°C a 35°C. Conforme o Climatempo a possibilidade de chuva é de 90% e são estimados 10mm, chove rápido durante o dia e a noite.

O dia começa com sol entre nuvens no Norte, na Região Metropolitana, na Serra e no Litoral Norte, mas a chuva chega durante a tarde. De acordo com a Climatempo, os maiores acumulados estão previstos para Bagé, na Campanha, e Passo Fundo, no norte gaúcho: 20mm (cerca de 13% do volume de chuva esperado para janeiro nos municípios). Porto Alegre registra 16mm (cerca de 12% esperado para o mês na cidade).

São José do Sul, no Vale do Caí, e São José dos Ausentes, na Serra, marcam a temperatura mínima do dia: 14°C. À tarde, os termômetros de Alto Feliz, no Vale do Caí, alcançam 36°C — a máxima do RS. A variação térmica na Capital fica entre 23°C e 33°C.

Ao que tudo indica, o tempo segue parecido na quarta-feira (5). As áreas de instabilidade persistem sobre o território gaúcho. Segundo os meteorologistas, o maior acumulado do dia será em Torres, no Litoral Norte: 22mm (cerca de 15% do volume de chuva esperado para o mês na cidade).

A temperatura será um pouco mais baixa se comparada com a do dia anterior. Ao amanhecer, São José dos Ausentes, na Serra, marca 12°C — a mínima do RS. Já a máxima está prevista para Novo Tiradentes, no Norte: 33°C. Na Capital, os termômetros vão de 20°C a 27°C.

No município a temperatura mínima é de 21ºC e a máxima deve alcançar 32ºC na quarta e não existe previsão de chuva até a próxima sexta-feira (7).

Foto: Nuriah Vargas