Previsão de mais de 100 mm de chuva para esta semana em Alegrete

Segundo dados do site meteorológico Climatempo, o acumulado de precipitações pode ultrapassar 106 mm até sexta-feira no município.

Nesta segunda-feira (5), o dia começou nublado, com previsão de 4 mm de chuva para o período da tarde. Na terça-feira (6), o volume aumenta, com estimativa de 16 mm ao longo do dia. Não há alertas de temporais para os próximos dias.

Na quarta-feira (7), o volume previsto é de 40 mm distribuídos ao longo do dia, com maior intensidade pela manhã. Já na quinta-feira (8), são esperados 75 mm — o maior índice da semana.

Encerrando o período, a sexta-feira (9) seguirá o mesmo padrão, com previsão de 29 mm de chuva ao longo do dia. Apesar do tempo chuvoso em todos os dias, não há indicativo de temporais até o momento.