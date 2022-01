Previsão de mais de 70mm de chuva para a semana em Alegrete

A temperatura cai na comparação com as registradas no fim de semana, mas os termômetros passam dos 30°C. Em Alegrete a máxima pode chegar a 41°C. Segundo o INMET no último dia 16, o município foi o 7º entre as mais quentes cidades gaúchas com 40.5ºC, Uruguaiana liderou com 41.8ºC.

A segunda-feira (17), registrou até o momento 2.8 mm conforme medição da estação da CPRM no município, a previsão é de 20 mm para hoje. A temperatura máxima chega aos 41ºC. Dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite.

Na terça (18), a mínima será de 24ºC, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublados com chuva a qualquer hora (15mm). Já nos próximos dois dias da semana a previsão do Climatempo é idêntica. Sol com muitas nuvens durante o dia com períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas diminuem um pouco e a mínima de 23ºC. Já as máximas não passam de 39ºC. Entre quarta e quinta estão previstos 30mm de chuva.

Na sexta-feira (21), sol e aumento das nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite A máxima chega a 41ºC e a previsão de 8mm.

Há possibilidade de chuva forte no Noroeste e no Litoral Norte. Na maior parte do Estado, porém, a precipitação será mais intensa, e há previsão de temporais, com raios e ventos intensos, na faixa que vai desde as regiões Sul e Fronteira Oeste até a serra gaúcha, o que inclui as áreas de Santa Maria e da Capital.