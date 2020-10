Previsão de pancadas de chuva deve se estender até o final de semana

Compartilhe















A quarta-feira (14), amanheceu com tempo nublado em Alegrete. O dia iniciou com temperatura média de 11ºC e a máxima não passa dos 25ºC. Há previsão de 90% de chuva. Conforme o site meteorológico Climatempo, a previsão é de 5 mm em formas de pancadas.

Para quinta-feira (15), a temperatura sobe. A mínima será de 14º C, com a máxima chegando aos 26º C. Não chove na quinta.

Para sexta-feira (16), o dia será parecido com a quinta-feira. A mínima será de 14º C e máxima de 25ºC. O final de semana terá aumento das temperaturas. No sábado (17), o dia será de pancadas de chuva. A previsão indica 5 mm, e temperaturas entre 16 e 29º C.

Já no domingo (18), a mínima sobe para 17º C e a máxima chega a 28. O dia será de chuva rápida durante o dia e à noite. Conforme boletim do Irga para áreas arrozeiras, o tempo será seco, ensolarado e temperatura em elevação na Fronteira Oeste.

A chuva retornará apenas a partir do próximo sábado (17) com acumulado entre 10mm e 35mm em seis dias (expectativa de acumulado de chuva mal distribuído nos municípios da Fronteira Oeste). As rajadas de vento do quadrante sul devem alcançar 45km/h na quinta-feira da semana que vem (22).

A temperatura sobe devagar. Até a segunda-feira que vem (19), esperam-se termômetros entre 20°C e 35°C. No sábado, a chuva deverá vir acompanhada de muitas trovoadas e eventual queda de granizo.

Júlio Cesar Santos