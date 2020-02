Previsão de pancadas de chuva para sábado, mas calor não dá trégua nos próximos dias

Pancadas de chuva devem atingir boa parte do Rio Grande do Sul já nesta sexta-feira (7). Para Alegrete a previsão é de instabilidade a partir da parte da tarde de sábado (8).

A sexta-feira que iniciou com um calorão tem previsão de 35ºC, porém a sensação térmica atinge 40º C. Amanhã existe 90% de possibilidade de chuva. Está previsto 10 mm, a partir da tarde. O calor não dá trégua nos próximos dias.

Com a possibilidade de chuva os termômetros terão uma queda não superior a cinco graus. A chuva será rápida, sem formar grandes acumulados de água, sem alento para estiagem que já assola o município.

Domingo (9), o dia já inicia com 20º C e a máxima prevista será de 30º C. A semana inicia com temperaturas mais baixas em relação aos últimos dias. Na segunda-feira (10), a mínima será de 18º C e máxima de trinta graus. Já na terça-feira (11), o dia amanhece com 14º C e a máxima repete a do início de semana. Não há previsão de chuva até o dia 13.

Júlio Cesar Santos