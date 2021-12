Previsão de pouca chuva e muito calor na semana que antecede o Natal

Share on Email

A temperatura mais alta chegou a 38,7ºC, registrada da estação automática do Inmet em São Luiz Gonzaga, no noroeste gaúcho.

O calor, causado pelo ar seco que impede a formação de nuvens carregadas, não se despede com o início de uma nova semana.

Segundo o Climatempo, a segunda-feira (20) será de pancadas de chuva à tarde e à noite. Com a mínima de 20, o dia será novamente marcado pela alta temperatura (38ºC). Existe 98% de possibilidade de chuva (5mm). Na terça-feira (21), Alegrete a mínima sobe para 22 e a máxima diminui para 36ºC. Dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. A chance de chuva é de 80% (10mm).

Para quarta (22), a máxima será de 35ºC, sol com aumento das nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e a noite. A previsão é de 7mm com 80% de chances conforme o site de meteorologia. Na quinta-feira (23), sol com algumas nuvens não chove. Mínima de 20 e máxima de 35ºC.

Na sexta (24), véspera do Natal, o dia será idêntico ao anterior, porém as temperaturas variam entre 19 e 36ºC, não há previsão de chuva.