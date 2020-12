Compartilhe















Choveu pouco sobre o Rio Grande do Sul nos últimos sete dias. Somente no Noroeste do Estado, região de Santa Rosa, choveu mais intensamente, com acumulado de 50 milímetros. Por consequência, a umidade do solo diminui e fica abaixo do ideal (60%) em boa parte da região Central e no Extremo Sul do RS. São dados divulgados pelo IRGA no último dia 28.

O Instituto prevê mais uma semana com chuva abaixo da média no Estado. O acumulado não alcança os 20mm na maior parte do RS e a tendência é de diminuição da umidade do solo em pelo menos dez pontos percentuais no Centro, Oeste e Sul do Rio Grande do Sul.

A passagem de uma frente fria traz pancada de chuva de pouco mais de 10mm à Fronteira Oeste na quarta-feira (30) desta semana. Antes disso, há previsão de máxima de 36°C. Por isso, a passagem da frente fria trará vendaval. Posteriormente, a temperatura mínima alcançará 16°C na sexta-feira (1º). Na semana que vem, o calor retornará com máxima de 35°C na terça (5) e quarta-feira (6). Pancadas isoladas de chuva são esperadas entre os dias 7 e 8, mas com acumulado inferior aos 5mm.

Nesta terça-feira (29) Alegrete terá máxima de 37ºC, já na quarta-feira (30), o tempo muda. A mínima será de 21 e a máxima sobe para 40ºC, a tarde ocorre pancadas de chuva com trovoadas isoladas. À noite o tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No penúltimo dia do ano, a mínima de 16ºC e a máxima chega aos 32ºC. Para o dia 1º de janeiro de 2021, a temperatura varia entre 17 e 36ºC, poucas nuvens, e não há previsão de chuva.

Na semana que vem, a chuva se intensifica sobre o Rio Grande do Sul, mas nada excepcional. Estima-se algo entre 20mm e 50mm sobre a Metade Norte do Estado. Na fronteira com o Uruguai, choverá menos de 20mm.

A temperatura permanecerá elevada neste início de semana, mas declinará a partir da quinta-feira com o avanço de uma massa de ar frio. O calor retornará no decorrer da semana que vem para todo o Estado.

Previsão da precipitação para janeiro, fevereiro e março de 2021

A frequência das chuvas aumentou nesta primeira quinzena de dezembro, devendo continuar até o restante do mês. Porém, ainda ocorre irregularidade na distribuição espacial e temporal das precipitações. Chove no sul do RS e não chove no norte e, até mesmo em uma mesma região, ocorrem chuvas mal distribuídas.

Além de ser uma característica do verão, isso fica um pouco mais acentuado por conta do resfriamento no Pacífico. Existe a tendência de que a frequência das chuvas continue em janeiro, porém deve-se fazer a ressalva de que a irregularidade espacial e temporal continuará.

Além disso, neste período do verão, a evapotranspiração aumenta, devido às elevadas temperaturas, o que piora a situação de possíveis períodos com deficiência hídrica.

Janeiro: a maioria dos modelos converge para precipitações acima da média. Pode ser que se tenha uma condição próxima a que está ocorrendo em dezembro/2020, com eventos de chuva mais frequentes. Porém, fica o alerta de que as chuvas podem não ocorrer de forma bem distribuída.

Fevereiro: O modelo do INMET indica condição de chuvas abaixo da média para a maioria das regiões do RS. Já o modelo do CPPMET-UFPel indica chuva um pouco acima da média para a Metade Sul e dentro do normal nas demais regiões. Atenção para a irregularidade espacial e temporal das precipitações, a exemplo do que ocorreu nos meses de outubro e novembro, onde só choveu no final do mês. Fevereiro, climatologicamente falando, é o que apresenta maior volume de precipitação, se comparado a janeiro e março. Logo, esse pode ser um ponto positivo, se o volume de chuvas não ficar muito abaixo da média climatológica.

Março: alguns modelos indicam chuvas abaixo da média para a maioria das regiões. Já o modelo do CPPMET/UFPel indica chuva abaixo da média para as regiões da Fronteira Oeste, Campanha, parte da Zona Sul e parte da região Central, com as demais regiões ficando com precipitações dentro da normalidade.

Júlio Cesar Santos Dados: IRGA Foto: Cristina Aurélio