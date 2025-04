Previsão do tempo aponta dias ensolarados e noites ‘frescas’ em Alegrete

Share on Email

Nesta segunda-feira (14), o dia começou ensolarado, com mínima de 12 °C. À tarde, a temperatura pode alcançar os 25 °C. Na terça-feira (15), o padrão se repete, com mínima de 13 °C e máxima de 26 °C. Ambos os dias seguem com tempo firme e sem previsão de chuva.

Na quarta-feira (16), a mínima sobe um pouco, para 15 °C, e a máxima atinge os 24 °C. Na quinta-feira (17), o tempo permanece ensolarado e sem previsão de chuva, com temperaturas entre 14 °C e 25 °C. Já na sexta-feira (18), a mínima será de 13 °C e a máxima de 26 °C. Todos os dias da semana devem seguir com tempo estável em Alegrete.