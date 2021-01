Previsão do tempo: Fim de semana com temperaturas altas e pancadas de chuva

Compartilhe















A falta de regularidade e os baixos volumes de chuva têm preocupado os produtores da Metade Sul do Estado, visto que os reservatórios, que não estavam com 100% da capacidade no início da safra, baixaram o nível com a intensificação da irrigação nas lavouras de arroz.

O final de semana em Alegrete conforme a previsão divulgada pelo INMET, é de pancadas de chuva e temperatura acima dos 30ºC para o Município.

Neste sábado (23), o dia inicia com muitas nuvens e temperatura na casa dos 20ºC. Já no período da tarde, existe as possibilidade de chuva e conforme o Instituto Meteorológico deve se estender até à noite. A temperatura máxima deve atingir os 32ºC, com a umidade relativa do ar em 90%.

No domingo (24), muitas nuvens com panadas de chuva e a temperatura varia dos 22 aos 33ºC. A umidade máxima chega aos 100%, o que os médicos sugerem tomar bastante água.

O início de semana deverá ser chuvoso de acordo com a previsão do INMET. A segunda-feira (25), continua com a umidade do ar no máximo e a temperatura mínima é de 22ºC, chegando aos 32ºC. O dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva.

Segundo o último relatório da NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), divulgado no dia 14 de janeiro, La Niña deve se manter no trimestre fevereiro, março e abril, com 80% de probabilidade, devendo entrar em fase de Neutralidade no trimestre abril, maio e junho, com probabilidade de 55%. Ainda segundo a NOAA, o sistema acoplado oceano-atmosfera esteve consistente com a fase fria do ENOS (La Niña), indicando sua continuação.

Precipitação no trimestre fevereiro, março e abril de 2021

No boletim emitido pelo IRGA a frequência das precipitações foi maior em dezembro e em meados de janeiro, quando comparada ao mesmo período da safra passada.

Esta tendência deverá continuar nos próximos meses, mesmo que a média mensal da precipitação não chegue ao valor da normal climatológica. Ou seja, assim como na safra 2019/2020, a safra 2020/2021 também será de chuvas abaixo da média, porém esta safra terá mais episódios de precipitação, fazendo com que os efeitos da estiagem sejam amenizados.

Para o trimestre fevereiro, março e abril de 2021, as precipitações ocorrem, mas ainda serão irregulares. A última semana de janeiro e os primeiros dias de fevereiro serão de dias com instabilidade no Estado, com as chamadas chuvas de verão que, em alguns locais, poderá acumular boa precipitação.

Para fevereiro, a previsão do INMET mostra que o acumulado mensal ficará abaixo da média climatológica. O volume total de precipitação deverá ficar abaixo dos 70mm na maioria das regiões.

Em março, a Zona Sul e o norte do RS poderão ficar com precipitação acumulada acima do normal. Os valores acumulados deverão ficar entre 160 e 200mm no Norte e entre 100 e 130mm na maioria das regiões da Metade Sul do Estado.

Já para abril, as chuvas deverão ocorrer em menores volumes,com acumulado mensal abaixo da média. Apenas em parte das Planícies Costeira Interna e Externa os valores acumulados poderão se aproximar da normal climatológica. A precipitação acumulada prevista para o mês de abril na Zona Sul deverá ficar abaixo de 60mm, na Campanha entre 60 e 80mm e nas demais regiões deverá variar entre 80 e 130mm.

Embora as precipitações tenham ocorrido de forma mais regular, devendo continuar nos próximos três meses, ainda assim, a expectativa é de que o acumulado trimestral seja inferior à normal climatológica. Não se pode descartar, inclusive, algum período de 15-20 dias sem chuva.

Com isso, deve-se manter o alerta para deficiência hídrica e cautela no uso da água, visto que algumas regiões estão com problemas para abastecimento das lavouras de arroz e também para a população.

Júlio Cesar Santos Foto: Eduardo Silveira