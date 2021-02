Previsão é de chuva até quarta-feira e temperatura em declínio no final de semana

Compartilhe















Nos últimos sete dias, choveu intensamente sobre todo o Rio Grande do Sul. Municípios da Zona Sul e Região Central receberam mais de 100mm. A reposição da umidade do solo foi quase completa. Um ponto negativo, no entanto, foi a menor insolação observada no período.

Ainda há previsão de chuva forte até a quarta-feira (03) sobre o Estado com acumulado acima dos 50mm nas Planícies Costeiras, parte da Região Central e Campanha. Na quinta-feira (04), um ciclone extratropical em alto mar deverá gerar rajadas de vento de 70km/h no extremo Sul do RS.

Em Alegrete, segundo dados da Estação Alegrete da CPRM, nas últimas 24 horas não houve registro de chuva A estação automática do instituto está localizada a cerca de 31 km do centro da cidade, contabilizou 14 milímetros nas 48 horas e cerca de 15 mm nas últimas 72hs.

Nesta segunda-feira (1º), a temperatura não passa dos 30ºC, e a chuva rápida ocorre durante o dia e à noite. Já a terça-feira (2), o dia será parecido com a segunda, existe a possibilidade de 83% de chances de chuva (39mm).

Na quarta-feira (3), o tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia. Pelo site meteorológico Climatempo, haverá períodos de nublado com chuva a qualquer hora. São estimados 30 mm, com a probabilidade de 80%.

O tempo melhora na quinta-feira (4), dia de sol com algumas nuvens, não chove, a temperatura fica entre 19 e 30ºC, a sexta-feira será idêntica ao dia anterior. O nível do Rio Ibirapuitã está em 1,95 na manhã desta segunda-feira em Alegrete.

Além disso, a entrada de uma massa de ar frio derrubará a temperatura para mínimas entre 12°C e 15°C entre sexta-feira (5) e domingo (7). A partir do fim desta semana, o Rio Grande do Sul passará por pelo menos dez dias com pouca chuva. A temperatura voltará a subir no decorrer da semana que vem.

