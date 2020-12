PRF apreende 8 mil dólares e 12 mil pesos argentinos na BR 290

O valor, equivalente a quase 50 mil reais, não teve a procedência comprovada pelo argentino que o transportava.

Nesta quarta-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 8,5 mil dólares e mais de 12 mil pesos argentinos sem comprovação de origem. O fato ocorreu na BR 290, em Uruguaiana.

Durante uma ação de combate ao crime, durante a abordagem ao condutor de um BMW emplacada na argentina, os policiais suspeitaram do nervosismo excessivo dele. Durante a fiscalização, encontraram 8,5 mil dólares e mais de 12 mil pesos argentinos no interior do carro.

O homem, que tem 57 anos e é argentino, não comprovou a origem lícita do valor. Ele foi encaminhado com o dinheiro à área judiciária federal em Uruguaiana e será investigado por crime financeiro.

Fonte: PRF