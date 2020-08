PRF apreende queijos e vinhos avaliados em 250 mil reais em Rosário do Sul

Compartilhe









A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de queijos e vinhos em um veículo no final da madrugada deste sábado (8), na BR 158 em Rosário do Sul.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Uno com placas de Santana do Livramento que transitava pela BR 158 e, ao vistoriarem o interior e o bagageiro do veículo, encontraram cerca de 300 quilos de queijo e 108 garrafas de vinhos finos.

A mercadoria, avaliada em cerca de 250 mil reais, era de origem estrangeira e foi introduzida ilegalmente no país. O condutor do automóvel, um homem de 36 anos, de Santana do Livramento, disse aos policiais que carregou a mercadoria no Uruguai e levaria para a região de Caxias do Sul. A carga e o veículo foram apreendidos e encaminhados ao órgão aduaneiro.