PRF informa interdição total da BR-158, próximo ao Trevo da Faxina, em Santana do Livramento

A Polícia Rodoviária Federal informa que haverá interdição total da BR-158, nos dois sentidos, na altura do km 532,6 próximo a uma ponte localizada quase no Trevo da Faxina, em Santana do Livramento. O bloqueio está programado para iniciar à 0h01 do dia 18 de novembro (quarta-feira), com duração mínima prevista de quatro horas.

A ponte fica entre o Trevo da Faxina e um posto de combustível. Atualmente, o local já opera em sistema de siga e pare, com sinalização e semáforo, em razão de serviços de manutenção que estão sendo realizados na estrutura.

A interdição total será necessária para a execução de serviços de grauteamento da faixa de solidarização da ponte. A passagem de veículos durante a aplicação e o período de cura do material pode comprometer a aderência e a resistência do serviço.

Após a conclusão da aplicação e o cumprimento de, pelo menos, duas horas de cura, o tráfego será liberado parcialmente, em apenas uma faixa. A programação dos trabalhos se estende até as 6h.

Durante os serviços, haverá sinalização provisória, orientação aos motoristas e controle do tráfego.

A PRF orienta os condutores a programarem seus deslocamentos, considerarem possíveis atrasos e redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho.