PRF intercepta carga milionária de perfumes, vinhos e espumantes em Alegrete

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 2 mil frascos de perfumes importados e mais de 400 garrafas de vinhos e espumantes de procedência estrangeira sem documentação fiscal. A abordagem ocorreu na madrugada desta quinta-feira (1º), no km 622 da BR-290 em Alegrete.

Durante ação de combate ao crime, os policiais abordaram quatro homens que estavam em um posto de combustíveis em diferentes veículos. Na vistoria a um caminhão, as equipes localizaram 66 caixas contendo cerca de 2.100 frascos de perfumes e 74 caixas somando aproximadamente 420 garrafas de bebidas de marcas internacionais, escondidos na cabine e no compartimento de carga do veículo.

Leia mais: Parati pega fogo na Avenida Tiaraju

A ocorrência resultou na prisão em flagrante dos quatro homens pelos crimes de descaminho e associação criminosa. Além das mercadorias, foram apreendidos quatro veículos envolvidos na ação (uma S10, um Doblô, um automóvel Mercedes-Benz e o caminhão com semirreboque).

Os detidos, os veículos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Uruguaiana.