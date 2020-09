PRF prende casal de contrabandistas com 200 kg de agrotóxicos em Rosário do Sul

Os criminosos fugiram por mais de 50 quilômetros antes de serem interceptados pelos policiais.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal de contrabandistas transportando cerca de 200 kg de agrotóxicos estrangeiros em um veículo na noite desta quinta-feira (17). A ação teve início na BR 290 em Rosário do Sul e terminou no município de Cacequi.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais sinalizaram para que o condutor de um Onix com placas de Forquilhinha/SC, que transitava pela BR 290, parasse. O homem, no entanto, ignorou a ordem dos agentes e fugiu por mais de 50 quilômetros até ser interceptado, já no interior do município de Cacequi.

Ao vistoriar o interior do veículo, os policiais encontraram cerca de 200 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira introduzidos, ilegalmente, no país.

O motorista do Onix, um homem de 55 anos, e a passageira, 59 anos, ambos de Morro da Fumaça/SC, foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária em Santana do Livramento.

O veículo e os agrotóxicos foram apreendidos.

