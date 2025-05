PRF prende dois homens e realiza a maior apreensão de drogas do ano em Bagé

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde desta segunda-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens e apreendeu 212,5 quilos de maconha que eram transportados em uma carreta frigorífica. A ação ocorreu na BR-153, em Bagé.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Durante operação de combate ao crime, os PRFs abordaram um Logan, com placas de Porto Alegre, e uma carreta frigorífica com placas de Iguatemi/MS. Na carreta foram encontrados 212,5 quilos de maconha, sendo a maior quantidade de drogas aprendidas em Bagé neste ano. Os PRFs constataram que o motorista do Logan recolheria a droga para distribuição.

O condutor do Logan, 32 anos e natural de Porto Alegre, já possuía passagens por tráfico de drogas e receptação de veículo. O motorista da carreta, 37 anos e natural de Sete Quedas/MS, admitiu aos policiais que aproveitou a viagem para trazer o entorpecente do Mato Grosso do Sul.

Os dois homens foram presos e a droga apreendida, sendo encaminhados para a polícia judiciária de Bagé. A carreta com as carnes transportadas foi entregue à responsável da empresa para realizar a devida entrega em frigorífico da região.