PRF prende estuprador em Uruguaiana

Na manhã desta terça-feira (23), na BR 290 em Uruguaiana, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável. Ele é caminhoneiro e ia do estado de Santa Catarina à cidade de Uruguaiana.

Em operação de combate ao crime, uma equipe da PRF abordou um caminhão com placas de Criciúma/SC. No veículo estava um caminhoneiro de 40 anos e natural de Araranguá/SC. Ele ia de Santa Catarina a Uruguaiana. Contudo, após pesquisas em sistemas policiais, foi descoberto que o motorista do veículo tinha um mandado de prisão por estupro de vulnerável. O delito foi cometido em Santa Catarina em 2016 e ele foi condenado a 20 anos em regime fechado.

O homem foi preso e conduzido à polícia judiciária local. De lá foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir sua pena.