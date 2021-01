PRF prende homem dentro de ônibus em Alegrete procurado pela justiça

Compartilhe















A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta terça-feira (05), um homem procurado pela justiça. O ocorrido se deu na BR 290, em Alegrete.

Durante ações de policiamento, agentes da PRF abordaram um ônibus que saía de Porto Alegre e ia para Uruguaiana.

Câmeras de videomonitoramento ganham outra missão: salvar vidas

Enquanto fiscalizava a documentação dos dos ocupantes do veículo, a equipe policial verificou que um homem de 45 anos, natural do Paraná e residente no mesmo estado, possuía um mandado de prisão cível pelo não pagamento de pensão alimentícia expedido pela comarca de Piraí do Sul/PR. Ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária local para registro da ocorrência.