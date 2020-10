PRF prende homem em atitude suspeita; ele estava estava armado com faca e revólver

Homem 32 anos foi preso pela PRF, na noite da última terça-feira(27), na BR 290, em Alegrete.

Segundo relato dos policiais, eles estavam no posto da PRF, quando perceberam que um Astra passou em atitude suspeita. Diante da situação, conseguiram abordar o motorista no KM 583, próximo a uma empresa localizada às margens da BR 290 em Alegrete.

Durante a identificação do condutor, foi realizada a revista pessoal e localizado em sua cintura, um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos, com a numeração raspada. Também foi localizada uma faca no interior do veículo. De acordo com o acusado, que reside no bairro Airton Senna, ele está sendo ameaçado e as armas era para sua segurança.

O carro foi entregue à irmã do homem. Ele foi conduzido à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia de Alegrete. Em contato com o delegado de Polícia foi determinado prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, crime inafiançável.