PRF prende traficante com 15 quilos de maconha e 1 quilo de crack na BR 290

Na manhã desta quinta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem transportando 15 quilos de maconha e 1 quilo de crack na BR 290 em Rosário do Sul.

Em fiscalização, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor de um Onix com placas de Florianópolis. Em revista foram localizados 15 quilos de maconha e 1 quilo de crack no assoalho próximo ao banco dianteiro do carona.

O homem, 26 anos, natural de Uruguaiana, informou que levava a droga para a fronteira com a Argentina.

O traficante foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária em Rosário do Sul. O veículo e as drogas foram apreendidos.