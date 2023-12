PRF realiza ações voltadas à segurança no trânsito em Alegrete

Na segunda-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal promoveu palestras educativas na Unidade Operacional de Alegrete como parte da Operação Rodovida, visando a redução dos índices de sinistros, feridos e mortos nas rodovias brasileiras. Durante a ação, condutores e passageiros receberam alertas sobre condutas perigosas no trânsito, como ultrapassagem em locais proibidos, excesso de velocidade e uso do celular.

Na quarta-feira (20), a iniciativa estendeu-se à Rodoviária de Alegrete, em colaboração com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). Palestras foram direcionadas aos ocupantes dos transportes coletivos, abordando procedimentos de segurança e preservação da vida, com ênfase na importância do uso do cinto de segurança.

Estas ações, disseminadas por todo o país, têm como propósito estabelecer um ambiente rodoviário mais seguro, promovendo uma convivência pacífica e responsável entre os usuários. Ao longo da operação, as forças policiais, órgãos governamentais e a sociedade civil atuarão de forma coordenada e simultânea, concentrando esforços na redução da violência no trânsito e nos custos sociais associados.