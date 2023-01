PRF recupera veículo furtado e prende mulher em Uruguaiana

Share on Email

Na noite de quarta-feira, 18, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um automóvel, que havia sido furtado na cidade de São Paulo, e prendeu uma mulher por receptação em Uruguaiana.

Os policiais realizavam operação de enfrentamento à criminalidade, quando receberam informações de que um HB20S clonado estaria circulando na região de Uruguaiana. Os policiais conseguiram localizar o veículo e constataram que se tratava de um carro com registro de furto. O HB20S, com placas originais de Itapevi/SP, havia sido furtado no ano retrasado, em dezembro de 2021.

No automóvel estava a motorista, de 49 anos, natural de Uruguaiana. A mulher informou que não conhecia o dono do carro e que ela, junto com seu ex-marido, havia comprado o automóvel pela internet.

A mulher e o veículo foram conduzidos à polícia judiciária de Uruguaiana. O automóvel será devolvido ao proprietário.