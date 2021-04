PRF recupera veículo roubado e prende o motorista em Alegrete

Compartilhe















O preso disse que havia comprado o carro por 15 mil reais, mais de 85 mil abaixo do valor de mercado.

No início da tarde desta segunda-feira (05), na RSC 377, em uma ação conjunta com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem dirigindo um Golf roubado. Ele viajava com a namorada, o sogro e a sogra.

Em ação de combate ao crime, os policiais abordaram um Golf com placas de Santa Catarina. No carro estava um casal. Com eles, em outro veículo que viajava à frente, estavam os pais da mulher.

Durante a fiscalização, os Policiais Rodoviários Federais descobriram que o carro, roubado ano passado no Paraná, estava com as placas clonadas.

O homem de 26 anos, natural de Blumenau, foi encaminhado à polícia judiciária local. O veículo foi recolhido para ser devolvido ao proprietário.