Primavera começa nesta terça-feira e temperatura vai a 33º C, sexta em Alegrete

A Primavera de 2020 começa nesta terça-feira (22), às 10h31, no horário de Brasília, e prossegue até às 7h02, do dia 21 de dezembro.

É a partir deste horário que o inverno dá lugar a uma nova estação: a primavera. Um período marcado por temperaturas amenas e, em algumas localidades, pela floração de diversas plantas.

A data de início da primavera possui relação com um fenômeno chamado equinócio (quando os dois hemisférios são igualmente iluminados pelos raios solares). Isso significa que os dias e as noites possuem e mesma duração.

O equinócio exato só ocorre em um momento no ano. Logo depois, a luz solar vai se inclinando, gradativamente, para o hemisfério sul. Assim, os dias vão se tornando cada vez maiores do que as noites. Ao atingir seu ponto máximo (momento em que o dia estive o maior possível), ocorre o solstício, geralmente no dia 21 de dezembro. Nesse dia, encerra-se a primavera para começar o verão.

A primavera é uma estação de transição da seca e do frio do inverno para o calor e o ar úmido do verão. A palavra primavera vem do latim primo vere, que pode ser entendida como o “primeiro verão”.

O serviço de meteorologia indica uma Primavera com La Niña na Região Sul do País. Isso porque desde o começo de setembro, as águas do oceano Pacífico Equatorial Leste estão com temperatura abaixo da média. É este resfriamento que caracteriza o fenômeno oceânico-atmosférico La Niña que, como o El Niño (aquecimento acima do normal do Pacífico Equatorial Leste), modifica o padrão de chuva e de temperatura em diversas regiões do planeta.

A expectativa é de que este evento La Niña seja fraco e de curta duração. O fenômeno La Niña, mesmo fraco, atua no sentido de reduzir a condições para chuva na Região Sul do Brasil. As frentes frias tendem a passar rapidamente sobre a região deixando o ar seco. De todos os meses da primavera 2020, outubro é que dará mais chuva para o Sul do Brasil.

Segundo a Climatempo, as temperaturas permanecem baixa no início das manhãs. Principalmente entre hoje e amanhã (23). As mínimas serão entre 5º e 9ºC, nos próximos dias, com as máximas entre 24 e 29ºC. A partir da quinta-feira (24), as temperaturas sobem. Com mínimas de 15 e 18ºC, as máximas vão passar dos 30ºC em Alegrete. A começar pela quinta, onde os termômetros devem registrar 31ºC e no dia seguinte atingindo os 33ºC. A 90% de possibilidade de pancadas de chuva para sexta-feira (25), a previsão é de 15 mm.

Não há previsão de frio intenso até pelo menos a primeira semana de outubro. A chuva retornará a partir da sexta-feira (25) e será intensa até o domingo (27). O acumulado varia entre 50mm e 100mm em municípios do Oeste, Centro e Leste do Rio Grande do Sul. Na Metade Sul do Estado, a chuva será mais fraca.

Há previsão de temporais com rajadas de vento, trovoadas e granizo na Fronteira Oeste na madrugada do sábado (26). Até o fim da manhã, os temporais alcançarão a Região Central e Campanha. As tempestades mais intensas do sábado acontecerão entre a tarde e noite sobre as regiões de Bagé, Dom Pedrito, Uruguaiana, Itaqui, Santiago, Pelotas, Camaquã e Porto Alegre (Região Carbonífera).

No decorrer da semana que vem, a chuva mais intensa permanecerá sobre o Centro, Sul e Leste do Rio Grande do Sul, com acumulados entre 50mm e 100mm. Novas tempestades são esperadas sobre o Oeste, Centro e Leste do Estado a partir da madrugada da quarta-feira da semana que vem (30).

