Primeira atividade de férias da Sala verde foi um sucesso

Na quarta-feira (22), a Sala Verde do Porto dos Aguateiros realizou a atividade Aves do Pampa: conhecer para preservar! Foi exibido um documentário sobre o Bioma Pampa e as espécies ameaçadas de extinção foi rodado para os 52 participantes, alunos das escolas Vida, Lauro Dornelles e usuários do CAPS e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Logo após, o grupo pode observar uma mostra fotográfica, disponibilizada pela bióloga Mariana Costa e o acadêmico do IFFar Oziel Soares, sobre a avifauna local.

No encerramento, o grupo realizou um passeio no Porto dos Aguateiros para observação da avifauna do parque.