Primeira edição do Viva Alegrete reúne esporte, lazer, gastronomia e parceiros em uma grande iniciativa

Alegrete se prepara para viver um novo conceito de lazer, saúde e convivência com a realização da primeira edição do Viva Alegrete, projeto que convida a população a sair de casa, ocupar os espaços públicos e aproveitar momentos especiais com a família e os amigos. O evento acontece neste domingo, dia 1º, das 16h às 18h30, com uma programação diversificada e a participação de diversos parceiros.

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Com a proposta de transformar os encontros comunitários em uma experiência permanente, o Viva Alegrete nasce para aproximar pessoas, incentivar hábitos saudáveis e fortalecer o sentimento de pertencimento à cidade. Mais do que um evento, a iniciativa busca criar um novo hábito na rotina da população, oferecendo oportunidades de lazer, movimento, cultura e integração.

A primeira edição contará com a participação de importantes parceiros, entre eles o Exército Brasileiro 6ºRCB com pista de cordas e 12º BE COMB com pista Crossfit, a Confraria dos Carros Antigos, a ONG OPAA, o Brique na Praça e a Sedetur, além de outros colaboradores que se unem à iniciativa para proporcionar uma experiência diversificada à comunidade.

A programação foi pensada para contemplar diferentes públicos, com atividades de lazer, recreação, entretenimento e convivência. A proposta é reunir crianças, jovens, adultos, idosos e famílias em um ambiente acolhedor, demonstrando que qualidade de vida e bem-estar são objetivos que podem ser compartilhados por toda a comunidade.

Outro destaque será o Espaço Gourmet, que agrega gastronomia e confraternização à programação, tornando o encontro ainda mais especial. A participação de entidades e parceiros de diferentes segmentos também reforça a importância da união de esforços para promover iniciativas que valorizem a cidade e sua população.

O Viva Alegrete tem como propósito estimular a prática de atividades físicas, promover saúde e bem-estar, valorizar os espaços públicos e fortalecer os vínculos entre as pessoas. A iniciativa também representa uma oportunidade para empresas, instituições e organizações associarem suas marcas a uma causa de impacto positivo, contribuindo para o desenvolvimento comunitário.

A expectativa é que o projeto se consolide como uma iniciativa permanente, criando novas oportunidades de encontro e participação popular. A primeira edição marca o início de uma proposta que pretende movimentar Alegrete e incentivar os moradores a aproveitarem cada vez mais os espaços da cidade.

A realização é da Rádio Nativa FM, Portal Alegrete Tudo e Serviço Social do Comércio (Sesc Alegrete), com o apoio de parceiros que acreditam na importância de uma cidade mais ativa, saudável e participativa.

Neste domingo, dia 1º, das 16h às 18h30, o convite está feito: venha participar, reunir a família, encontrar os amigos e viver Alegrete de um jeito diferente!

Viva Alegrete — Quando uma cidade sai de casa, nasce um novo jeito de viver Alegrete.