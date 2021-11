Primeira etapa do Enem foi muito tranquila; veja como foi a reação dos estudantes

O tema da redação do Enem 2021 foi “invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”. A redação faz parte do primeiro dia de prova, realizada neste domingo (21). O tema proposto é o mesmo para quem faz o Enem Digital. Os candidatos tinham até às 19h para terminar o exame. Porém, muitos saíram a partir das 17h.

Após o fim do primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, O PAT conversou com alguns estudantes que realizaram a prova nas escolas Lauro Dornelles, Demétrio Ribeiro e também da Unipampa.

Nuitos preferiram comentar, porém, sem nomes e fotos. Descreveram que o tema da redação surpreendeu e que o enunciado das questões estava muito extenso. Também pontuaram que o exame seguiu o padrão de edições anteriores e que exigia bastante interpretação de texto.

Breno da Silva de 17 anos está buscando uma vaga para engenharia de software. Ele e o amigo de longa data, João Victor de 18 anos, também realizaram a prova para ESA. João quer garantir a entrada em uma faculdade para Educação Física. Ambos citaram que o tema da redação os pegou de surpresa, esperavam inclusive que fosse sobre a Copa de 2026. Porém, não deixaram de desenvolver a redação. Contudo, disseram que a forma extensa das questões e o calor foram desgastantes.

A dupla também confirmou o que já tinha sido observado pela reportagem, que o movimento foi bem aquém de outros anos. Nas salas que realizaram as provas, no mínimo quatro faltas. “Quando cheguei imaginei que fosse enfrentar fila como em anos anteriores, mas nada, tudo muito tranquilo” – disse João.

Manoela Fonseca de 17 anos que realizou o exame na Unipampa, destaca que este foi o terceiro ano que realiza e quer ingressar no curso de Direito. Ela também pontuou que os os textos estavam longos, o que deixou a prova bem cansativa, entretanto, considerou o tema da redação uma abordagem fácil, embora, tenha acrescentado que ainda imaginava algo relacionado à pandemia.

Já na escola Demétrio Ribeiro, Fernanda da Silva de 20 anos, comentou que está na sua segunda edição e enfatiza a surpresa no tema da redação. “Acredito que desenvolvi da melhor forma possível”- comentou.

Ela deseja ingressar no curso de Artes Visuais.

Outra que realizou a prova no Demétrio, foi Helena Valente. A jovem de 17 anos está no 2° anos e saiu bem confiante. Para Helena, a prova foi menos cansativa que a edição anterior e o tema da redação foi algo que teve facilidade em discorrer. Ela estava acompanhada de uma amiga e quer cursar Medicina Veterinária.

Pelas regras do Enem, era obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento. As pessoas com covid-19 e outras doenças infectocontagiosas não puderam comparecer aos locais de prova.

Além da redação, os participantes responderam ontem perguntas das provas de linguagens e ciências humanas, com duração total de cinco horas e 30 minutos. O tema “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil” foi o escolhido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No próximo domingo(28), os participantes terão cinco horas para resolverem questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, com início da aplicação às 13h30 e encerramento regular às 18h30.