Primeira insulina semanal leva qualidade de vida a diabéticos

A Anvisa aprovou a primeira insulina semanal no Brasil, medicamento que promete revolucionar o tratamento de pacientes adultos com diabetes tipo 1 e 2.

A nova insulina substitui a basal tradicional, que é diária, e poderá aliviar a rotina de pacientes que hoje chegam a fazer até três aplicações por dia para controlar os níveis de açúcar no sangue.

Aprovado em outros países

O remédio já está disponível em países como Austrália e Alemanha.

A Agência Europeia de Medicamentos já aprovou a insulina semanal icodeca para adultos com diabetes tipo 1 e 2.

“Os pedidos também já foram submetidos ao FDA [Food and Drugs Adminstration, agência reguladora norte-americana] para avaliação”.

O remédio

A medicação chama-se Awiqli. Ela é produzida pela farmacêutica Novo Nordisk.

A aprovação foi baseada em resultados do programa de ensaios clínicos. Que demonstrou a eficácia do remédio no controle dos níveis de glicose em pacientes com diabetes tipo 1. Alcançando controle glicêmico comparável ao da insulina basal de aplicação diária.

“Pacientes que utilizaram icodeca mantiveram níveis adequados de glicemia ao longo da semana com uma única injeção.”

Segurança do medicamento

Estudos da farmacêutica mostram que a insulina icodeca demonstrou segurança e controle glicêmico eficaz, comparável ao das insulinas basais diárias em pacientes com diabetes tipo 2.

Foto: Awikli/divulgação.

Quando começa no Brasil

Não há data prevista de lançamento do produto no Brasil”, informou a farmacêutica no comunicado. “A insulina icodeca permitiu um controle estável da glicemia ao longo da semana com uma única injeção semanal, sendo eficaz em pacientes com diferentes perfis, incluindo aqueles com disfunção renal. Em ambos os casos, a segurança foi um fator determinante e Awiqli não demonstrou aumento significativo de eventos adversos graves, incluindo hipoglicemia.”