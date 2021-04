Primeira remessa de vacinas contra H1N1 está quase no final em Alegrete

A campanha de vaccinação contra Gripe H1N1 está sendo realizada, em Alegrete, desde a últiam segunda (12), e a estimativa é de que cerca de 5 milhões de pessoas sejam imunizadas no Rio Grande do Sul.

O Município, de acordo com a Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, recebeu neste primeira remessa 2.050 doses.

A primeira etapa começou pelas crianças acima dos seis meses e com menos de seis anos, gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz em até seis semanas), trabalhadores da saúde e indígenas. Esse grupo, de acordo com dados da SES, soma 1.274.925 mil pessoas no Estado. Elas receberão a dose entre 12 de abril e 10 de maio.

As pessoas do atual grupo, neste momento, estão indo às salas de vacinas do da Rede Pública do Município receber o imunizante contra a H1 N1, informou a Secretária.