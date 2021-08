Primeira semana de agosto sem chuva e com temperaturas mais elevadas

Julho terminou com três fortes ondas de frio no Rio Grande do Sul. No fim da semana passada, as mínimas em torno de 0°C vieram acompanhadas de neve em várias cidades.

A semana inicia com tempo seco e ensolarado. Apenas a quarta-feira (4) e a quinta-feira (5) terão céu completamente nublado. A chuva retornará a partir do fim da quarta-feira da semana que vem (11), mas o acumulado não deverá chegar aos 10mm.

A temperatura sobe gradativamente. O ápice será visto na próxima segunda-feira (9) com mínima de 21°C e máxima de 30°C. Após a chuva da semana que vem, a temperatura mínima declinará para 7°C no dia 14 de agosto. Em Alegrete as mínimas variam entre 6º C e 13º C. Já as máximas variam de 18º C a 25º C.

A partir de agora até pelo menos meados de agosto, não há previsão de frio intenso a ponto de trazer geadas ao Estado. Neste início de semana, observamos o avanço de uma frente fria pela Costa, mas que mal traz chuva ao Estado.

Já na segunda metade da semana que vem, a chuva mais abrangente retornará ao RS com acumulado mais elevado entre a Depressão Central e a Planície Costeira Externa.

O trimestre agosto-setembro-outubro terá precipitação próxima da média, mas com distribuição irregular entre os meses. De qualquer forma, comparando-se com 2020, a quantidade de chuva será maior em 2021. O nível dos reservatórios não será totalmente preenchido, mas a tendência é de maior disponibilidade de água para a irrigação comparando-se com a safra passada.

Em números absolutos, agosto deverá terminar com acumulado de pelo menos 90 milímetros na maior parte dos municípios produtores. Alguns extremos de 150mm serão observados na Metade Sul do Estado.

Em setembro, estima-se acumulado entre 100mm e 150mm na maior parte do RS. Em outubro, a precipitação enfraquecerá sobre a maior parte das áreas produtoras com acumulado inferior aos 100mm. E a partir daí, a tendência será de chuva abaixo da média histórica até o fim do ciclo do arroz, no início de 2022.