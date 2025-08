Primeira semana de agosto será de temperatura amena e com chuva em alguns dias em Alegrete

A primeira semana do mês de agosto será de alternância climática. Com dias ensolarados e outros chuvosos, a instabilidade deve perdurar ao longo dos períodos, segundo dados do site meteorológico Climatempo.

Na segunda-feira (4), o dia começou nublado e existe possibilidade de chuva, 4mm. Mínima de 11ºC e a máxima chega aos 18ºC. Na terça-feira (5), o padrão se repete. Mínima de 9ºC e a máxima chega aos 15ºC no período da tarde. O dia será predominante nublado.

Na quarta-feira (6), o sol deve aparecer e predominar no dia. Mínima de 8ºC e máxima de 14ºC no Município. A partir de quinta-feira (7), a instabilidade toma conta de Alegrete. O dia será chuvoso com um volume de 15mm. Na sexta-feira (8), o dia será instável com alternância de períodos chuvosos e nublados.