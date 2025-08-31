Primeiro chimarródromo sustentável do RS completa seis anos em Alegrete

A energia limpa e sustentável é o caminho buscado no mundo para uma melhor qualidade de vida. E Alegrete já se destaca neste sentido, pois há seis anos houve a entrega do primeiro Chimarródromo Sustentável do Rio Grande do Sul, inaugurado em 2019 aqui na cidade.

Um projeto simples, inovador e pioneiro, que une a tradição gaúcha do chimarrão à tecnologia sustentável, tornando-se um marco para a cidade e para o estado. O projeto, da Prefeitura, foi idealizado pela engenheira eletricista Nathalie Lunardi, engenhero civil Huillian Severo e Eider Penna e recebeu o prêmio “Projeto Inovador 2018”, concedido pelo evento Cidades Digitais, em Campo Bom.

Sua realização só foi possível, segundo a engenheira Nahtalie, graças ao apoio conjunto do Executivo e Legislativo Municipal, com destaque para o ex-vereador Glênio Bolsson, a época que articulou importantes parcerias.

Entre elas:

Madereira Linden, responsável pela execução e doação da estrutura em madeira; Esco GD, que contribuiu com o sistema de energia solar; Tânia Almeida, que doou a quentinha de 50 litros; Vidraçaria Real, que doou a placa de vidro. Além de diversos outros apoiadores que ajudaram a transformar a ideia em realidade.

A engenheira comenta que depois deste aqui em Alegrete muitas cidades, do Estado, a chamaram para realizar projetos semelhantes.