Primeiro dia do Enem movimenta escolas de Alegrete e reúne histórias de sonhos e expectativas

O domingo (8) começou com movimentação nas escolas de Alegrete que recebem os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Entre estudantes que fazem a prova pela primeira vez e aqueles que já enfrentaram o desafio em outras edições, o primeiro dia foi marcado por expectativas, ansiedade e projetos de futuro.

A reportagem do Alegrete Tudo acompanhou a chegada dos participantes e conversou com alguns jovens para conhecer suas expectativas, os cursos pretendidos e os caminhos que imaginam seguir depois do ensino médio.

Leia mais: Gol capota na Avenida da Integração e deixa motorista e passageira feridos

Entre os locais de aplicação mencionados na cidade estão o Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha (IEEO), a Escola Lauro Dornelles, a Escola Demétrio Ribeiro e a Escola Lana Martinez. Os candidatos devem sempre conferir o endereço exato indicado no Cartão de Confirmação de Inscrição.

Estudantes com diferentes trajetórias e o mesmo objetivo

Entre os candidatos ouvidos pelo PAT está Lana Martinez, que está fazendo o Enem pela primeira vez com o objetivo de ingressar no curso de Direito. Ela contou que se dedicou aos estudos durante todo o ano e também frequentou o cursinho Quero-Quero, desenvolvido na Unipampa.

A jovem encara a prova como uma oportunidade de iniciar sua trajetória acadêmica e tem um desejo: cursar Direito e permanecer em Alegrete.

Outro participante é Erick Martins, de 15 anos, que faz o Enem pela primeira vez. Ele contou que estudou bastante e já tem uma área de interesse definida: Educação Física. Diferentemente de Lana, Erick considera a possibilidade de sair de Alegrete para estudar, tendo Porto Alegre e Caxias do Sul entre as cidades que cogita.

Já Nariele Poitevin está diante de uma nova tentativa. Ela participa do Enem pela terceira vez e pretende ingressar no curso de Psicologia.

As histórias mostram diferentes momentos da vida estudantil, mas têm um ponto em comum: a expectativa de que o resultado da prova possa abrir novas oportunidades.

Igreja Universal promove acolhimento na entrada da Lauro Dornelles

Além da movimentação dos candidatos, a entrada da Escola Lauro Dornelles contou com uma ação de acolhimento promovida por integrantes da Igreja Universal.

Pamela, coordenadora do grupo de jovens da igreja em Alegrete, explicou que a iniciativa integra um trabalho desenvolvido ao longo do ano, por meio dos projetos sociais mantidos pela instituição.

Segundo ela, a igreja possui nove projetos, entre eles o Universitários, que realiza ações voltadas aos jovens que enfrentam o período de preparação para o ingresso no ensino superior.

No dia do Enem, o objetivo é oferecer apoio emocional aos candidatos, muitos deles tomados pela ansiedade e pela preocupação com o resultado.

A equipe distribuiu kits com barras de cereal, canetas e água, além de utilizar plaquinhas com mensagens de incentivo para recepcionar os estudantes.

Outro trabalho envolve o Projeto Help, que busca oferecer acolhimento emocional. Na ação, os voluntários oferecem abraços e realizam uma dinâmica na qual os estudantes podem escrever aquilo que está causando preocupação e depositar os papéis em um recipiente de lixo, simbolizando o desejo de deixar para trás os pensamentos que os afligem.

A proposta é lembrar aos candidatos que, além da preparação e do conhecimento, o equilíbrio emocional também é importante em um momento de pressão.

Uma mobilização que acontece em todo o Brasil

A iniciativa realizada em Alegrete faz parte de uma mobilização nacional da Força Jovem Universal (FJU), por meio do projeto Universitários, denominada Desafiando o Enem.

Em sua sexta edição, em 2026, a ação está prevista para alcançar 75 cidades brasileiras, com aproximadamente 2,2 mil voluntários e expectativa de beneficiar cerca de 52 mil estudantes.

Conforme informações divulgadas pela própria Igreja Universal, a mobilização não se limita à entrega de materiais nos portões das escolas. O trabalho também inclui aulas gratuitas de preparação, oferecidas ao longo do ano, com conteúdos das disciplinas cobradas no exame.

A proposta é proporcionar aos candidatos um ambiente de acolhimento, incentivo e apoio emocional antes de enfrentarem a prova. Desde o início da iniciativa, a organização estima que aproximadamente 300 mil estudantes tenham sido beneficiados.

Horários do primeiro dia do Enem

Neste domingo (8), os horários de aplicação do Enem seguem o horário de Brasília:

12h: abertura dos portões;

13h: fechamento dos portões. Após esse horário, não é permitida a entrada;

13h30: início das provas;

15h30: horário a partir do qual o candidato pode deixar a sala definitivamente, sem levar o caderno de questões;

18h30: horário a partir do qual é permitido sair levando o caderno de questões;

19h: encerramento das provas.

Os participantes têm cinco horas e meia para responder às questões de Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e elaborar a redação. Candidatos com tempo adicional aprovado pelo Inep têm horário diferenciado de encerramento.

Segundo dia será no próximo domingo

O segundo dia de aplicação do Enem 2026 será no próximo domingo, 15 de novembro, quando os participantes farão as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Para muitos estudantes de Alegrete, o exame representa mais do que uma avaliação: é uma possibilidade de ingressar na universidade, conquistar uma profissão e, em alguns casos, permanecer na cidade. Para outros, pode ser o primeiro passo de uma mudança em busca de novas oportunidades.

Fotos: Núria Vargas