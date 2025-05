Primeiro elegbó de Maria Quitéria lotou o Clube do Subtenentes em Alegrete

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Camila de Oxum comentou que os que foram à festa sentiram a leveza do lugar, os tamboreiros da equipe do Alabê Ruan de oxalá, tomaram conta da festa. No primeiro elegbó foram servidos mais de sete mil frios com seis tipos de qualidades e refrigerantes. Antes de começar a curimba houve entregas de axés de obés (facas ) para trabalhos, para filhos prontos na kimbanda e na sequência foram servidos mais de 23 ebó de Exu diferentes e, a seguir, a quitanda com muitas frutas.

A mãe Camila de Oxum comentou como foi bom ver a família religiosa unida, e lembrou que o respeito e a tolerância religiosa são necessários para que todos vivam sua fé e busquem a paz