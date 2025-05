Primeiro Elegbó do ano acontece, neste sábado, no Clube dos Subtenentes de Alegrete

Share on Email

O primeiro elegbó do ano de Maria Quitéria das Almas acontece neste dia 17 de maio, no Clube dos Subtenentes de Alegrete. A mãe Camila de Oxum diz que este evento vai reunir todos os pais de santo e terá a presença de religiosos do Uruguai, Argentina e de Porto Alegre.

O clube terá toda uma decoração especial e a partir das 21h a programação será voltada à religiosidade de quem é da Quimbanda e os admiradores, esclarece mãe Camila de Oxum. Ela diz que vão com muita fé e respeito homenagear a sua pomba gira e exu e agradecer por toda a proteção. E o momento de demostrar que temos axé de fartura, enfatiza.

Antes da gira vai ser oferecido um coquetel, de forma gratuita, a todos os presentes e como aguardam a presença de uma expressiva quantidade de convidados a festa não pôde ser no terreiro e sim no Clube dos Subtenentes e Sargentos de Alegrete, esclerece mãe Camila