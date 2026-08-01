Primeiro fim de semana de agosto será de chuva no sábado e tempo seco no domingo

O primeiro fim de semana de agosto será de tempo instável em Alegrete, especialmente no sábado (1º), quando a chuva deve predominar durante boa parte do dia. Já no domingo (2), as condições meteorológicas melhoram, proporcionando tempo seco e temperaturas amenas, favorecendo a realização de atividades ao ar livre.

Para o sábado, a previsão indica temperaturas entre 14°C e 23°C. O dia começa com sol entre muitas nuvens, mas a chuva deve ocorrer ainda pela manhã, acumulando cerca de 31,5 milímetros ao longo do dia. Durante a tarde, a instabilidade permanece e a noite também será marcada por chuva.

No domingo, o cenário muda completamente. As temperaturas variam entre 13°C e 22°C, sem previsão de chuva. O dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto a noite deve registrar céu limpo, encerrando o primeiro fim de semana de agosto com tempo firme.