Primeiro fim de semana de junho com temperatura abaixo dos 10ºC em Alegrete

O primeiro fim de semana do mês de junho será de temperatura abaixo dos 10ºC em Alegrete. Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, os próximos dias serão de tempo firme e de predominância de sol e as mínimas oscilar entre 7ºC e 10ºC.

Neste sábado (7), o dia começa com 7ºC e a máxima chega aos 16ºC no período da tarde. Não há previsão de chuva para nenhum momento do dia e o sol deve predominar em todas as partes do dia. A umidade relativa do ar varia entre 66% e 95%.

No domingo (9), o mesmo padrão se repete, mínima de 8ºC e a máxima chega aos 17ºC no período da tarde. Não há previsão de chuva e nenhum período do dia o sol deve predominar, principalmente no período da tarde em Alegrete.