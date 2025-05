Primeiro fim de semana de maio será de sol e temperaturas amenas em Alegrete

O primeiro fim de semana do mês de maio será ensolarado e com temperatura amena em Alegrete. Segundo dados do site meteorológico Climatempo, os dias começarão com mínimas entre 10 °C e 12 °C, e as máximas chegarão a 25 °C e 27 °C.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Neste sábado (3), o dia começa com 10ºC e a máxima atinge os 25ºC no período da tarde. Além disso, o dia será ensolarado e não há previsão de chuva para nenhum momento do dia. A umidade relativa do ar varia entre 58% e 95%.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Já no domingo (4), o dia começa com 12ºC e a máxima chega aos 26ºC à tarde. Novamente, não há previsão de chuva para o dia e o predomínio será de tempo firme. A umidade relativa do ar varia entre 54% e 92%.