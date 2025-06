Primeiro fim de semana do inverno será de instabilidade em Alegrete

O primeiro fim de semana do inverno em Alegrete, será de tempo instável. Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, o sábado terá a predominância de sol, mas também com alternância com nuvens carregadas. No domingo, a precipitação deve voltar, num volume mais baixo, 8mm.

Neste sábado (21), o dia começa com predominância de sol e ao longo do dia, as nuvens vão ganhando espaço no céu em Alegrete. Mínima de 9ºC e a máxima chega aos 18ºC ao longo da tarde. A umidade relativa do ar oscila entre 72% e 95%.

No domingo (22), a chuva deve voltar ao Município, porém, em não muita escala, cerca de 10mm. A temperatura segue no mesmo padrão, variando entre 10ºC e 20ºC. A umidade continua alta, oscilando entre 65% e 85%.