Primeiro final de semana de setembro será de chuva para os alegretenses

O mês de setembro começa com chuva para os alegretenses. Uma onda de tempestade avançou pelo norte de Argentina e irá atingir praticamente a totalidade do Estado do Rio Grande do Sul. Na sexta-feira(1°), a previsão indicava precipitações superiores a 15mm. O dia foi predominantemente nublado e com chuva em momentos distintos.

A previsão indica um quantidade superior aos 50mm para este final de semana. Neste sábado(2), segundo o prognóstico do Climatempo, o volume de chuva em Alegrete ultrapassará os 25mm, o período de maior frequência da precipitação ocorrerá na madrugada de sexta para sábado, entre 2h e 6h da manhã.

Já no domingo, a chuva retorna com força a Terceira Capital Farroupilha. A previsão indica um volume superior a 23mm com ênfase no período da manhã. A Defesa Cívil alerta para áreas de instabilidade que se aproximam pela fronteira com a Argentina, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento superiores a 65km/h.

Fotos: Portal Alegrete Tudo