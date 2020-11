Primeiro golpe do Pix em Alegrete lesa empresário em mais de 120 mil reais

Empresário teve um prejuízo de mais de 100 mil reais em golpe do Pix, em Alegrete. A Polícia Civil faz o alerta a todos os usuários do sistema, pois neste período de pandemia houve ascensão de diversos crimes relacionados à internet e sistema eletrônico.

Militar desfere golpe de faca no pescoço de colega de farda por causa da irmã

Criminosos estão se aproveitando do pré-cadastro dos clientes no sistema Pix, criado pelo Banco Central para facilitar o recebimento de pagamentos e transferências em dinheiro, para aplicar golpes. De acordo com a Polícia Civil de Alegrete, no caso do golpe no Município, ligaram para a empresa sobre o “Pix”, passaram um link para atualizar, e quando a funcionária entrou no link indicado era um site com a cópia do Banrisul. Segundo os policiais, no final da atualização havia um comando “executar”. Os golpistas transferiram o valor aproximado de 127 mil reais, da conta do empresário.

O golpe do WhatsApp e suas variantes deu prejuízo de mais de 4.800 a uma alegretense

A pandemia deixou todo mundo dentro de casa e acelerou o uso dos eletrônicos. E como consequência, houve aumento nas fraudes e nos golpes pela internet.

O que é PIX?