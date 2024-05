Primeiro lote da restituição do Imposto de Renda contemplará apenas gaúchos

Apenas os contribuintes gaúchos receberão o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2024. O valor de R$ 1,1 bilhão será pago para 900 mil declarantes cadastrados. Mudança no sistema viabilizou a ampliação do número de contribuintes beneficiados. O fechamento ocorreu no dia 15 de maio, em vez do habitual dia 10.

Priorizar a restituição aos contribuintes do Rio Grande do Sul foi uma das medidas incluídas pelo Governo Federal no pacote de R$ 50,9 bilhões para auxiliar famílias, trabalhadores rurais, empresas e municípios do Estado.

A Receita Federal promoverá, nos próximos dias, o Mutirão de Acessibilidade Digital no Rio Grande do Sul. A iniciativa tem como principal propósito levar àqueles que se encontram em abrigos acesso a serviços públicos digitais disponibilizando computadores, tablets e internet. Serão disponibilizados serviços como o acesso a serviços públicos pelo portal gov.br; acesso à conta bancária e contas de email, além da antecipação da restituição do Imposto de Renda.

A medida terá o apoio de estudantes que participam do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino, com objetivo de oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para cidadãos e pequenas empresas.

O Mutirão se soma a uma série de outras medidas anunciadas pelo órgão, como a doação de mercadorias. Postergação do pagamento de tributos e entregas de declarações, a exemplo do imposto de renda. Disponibilização de helicóptero e drones da instituição e lançamento do Receita Via Rápida para facilitar o recebimento de doações do exterior.