Primeiro lote de vacina da Covid-19 chega quarta-feira em Alegrete

Após aprovação da Anvisa para uso emergencial da CoronaVac, o Ministério da Saúde anunciou que o primeiro lote de cerca de 6 milhões de doses da vacina contra o coronavírus começaram a ser distribuídos aos Estados no início desta segunda-feira (18).

Ao Rio Grande do Sul, foram destinadas 311.680 unidades do imunizante ao grupo prioritário e outras 30.120 à população indígena, um total de 341.800 doses.

De acordo com a tabela divulgada pelo Ministério da Saúde, a população-alvo da primeira fase da vacinação no Estado é de 162.761 pessoas, sendo 9.510 idosos, 380 pessoas com deficiência, 138.523 trabalhadores da saúde e 14.348 indígenas.

Em Alegrete, de acordo com a Delegada Regional da Saúde Heilli Temp,neste dia 18 um carro da 10ª CRS já está trazendo seringas para serem distribuídas.

Dois carros da Coordenadoria de Saúde estão de prontidão, em Porto Alegre, para assim que seja distribuída tragam as vacinas para a 10ª CRS. Heilli disse que assim que tiver previsão de chegada aqui em Alegrete, independente da hora, a todos os 11 municípios da Região serão avisados para virem buscar o imunizante.

A prioridade inicial, de acordo Heilli Temp é vacinar 34% dos trabalhadores da saúde que estão na linha de frente UTIs, Samu, UPA as equipes da sala de vacinas.

Ela está aguardando a tabela de distribuição que ainda não foi fornecida parra saber o número de doses que vão chegar a 10ª CRS.

Vera Soares Pedroso